Marcelo Malaquina (Candidato a la intendencia por la CR): “Estoy convencido que con poco se puede hacer mucho”

El candidato por la Coalición Republicana de Salto a la intendencia, Marcelo Malaquina, dijo estar trabajando en la conformación de un futuro organigrama que apunte a jerarquizar nuevamente direcciones como la de turismo y deportes.

Malaquina dijo que “soy positivo en la vida y mirando el vaso medio lleno es imposible hacer peor las cosas que la actual administración. Se se trata ser mejor que el peor de la clase sino aspirar a cosas en serio. Hay mucho para hacer, es una situación compleja y no es en un sector de la intendencia que podría resolverse fácil sino que hay que arreglar todo. Capacidad del funcionario hay y lo que falta es ponerle pienso, sacrificio y trabajo. Hay mucha desidia y quienes han ingreso están volcados a la política. Soy consciente de lo difícil que va a ser pero seguro que con poco se puede hacer mucho”.

El candidato a la intendencia agregó que esta que se avecina es una campaña distinta, “es una etapa de multilistas y varios sublemas. Desde mediados de enero tenemos la mayoría de la campaña resuelta sabiendo cual es la estrategia, cuales son los objetivos, el equipo técnico trabajando y quizás lo que nos hace falta es poner el trabajo en el interior con las estrategias a utilizar. Hay muchos que nos hablan de participar con los dos candidatos de la coalición y esa decisión hay que tomarla con el equipo del Dr. Albisu porque lo principal es que gane la coalición. El resto de la estrategia, el plan de gobierno, el organigrama municipal, las listas, todo está encaminado. Tengo el local pronto hace bastante tiempo en Brasil 1851 propiedad de uno de los mejores amigos de mi viejo. Un local muy bueno, con todas las condiciones”.

Destacó el entrevistado que “lo que es una obviedad para cualquier intendencia en el ABC para esta administración no lo es. Hay que pensar en un Salto a veinte años sabiendo las urgencias que deben ser atendidas en forma inmediata. La basura, la calle y todo lo que todos sabemos. Hay que tener también una mirada a largo plazo, mi jefe del equipo técnico es la Ing. Carolina Tolosa que trabaja además con el encargado del equipo técnico del Dr. Albisu. Cuando hablamos de turismo, de cultura, de deportes, uno ve que son coordinaciones y no direcciones por lo que un departamento que se piensa turístico debe jerarquizar ese trabajo. Cuando se habla del turismo como algo importante para movilizar lo económico en la ciudad hay que volver a hacerla dirección y eso lo hablamos con el Dr. Albisu. Esperemos no más de esta semana o de la que viene tener pronto el organigrama en conjunto. Tenemos que recuperar la función de pro secretario que cumplía un rol muy importante para que el intendente y el secretario general puedan dedicarse a otras cosas. Creo que es positivo presentarse a la ciudadanía un organigrama en conjunto aunque también hay diferencias con Albisu y a partir de ahí es se establecerán las campañas”.

Adelantó que su fórmula a la intendencia “pensamos en un equipo de confianza para generar confianza en los demás. Nunca supimos si Lima no se iba de licencia para no cobrar el sueldo o porque en realidad no le tiene confianza a sus suplentes. En cuanto al fideicomiso tengo mi opinión personal, tengo bastante estudiado el tema, que se puede hacer y que no, no estoy de acuerdo en adelantar el departamento por un montón de tiempo más. Si hay negociación del fideicomiso quiero creer que debe pasar por los intereses esa negociación”.