«El amor en tiempos del Coronel»,por el Prof.José Buslón

El Coronel Escayola ( Padre de Carlos Gardel) supo ser un hombre dedicado para el amor, si no lo hacía lo compraba hecho.

A la muerte de su primer mujer

Clara Hipólita Oliva Sghirla, le siguió su segundo matrimonio ,con la cuñada

Blanca Lázara Oliva Sghirla,dónde después de enviudar, y después de dejarla embarazada a los 12 años, se casa con

María Lelia Oliva Sghirla.

De ese embarazo da a luz a Carlitos, conocido como el guacho Escayola, que unos veinte años después tomara el nombre de su hermano de criacion junto con el apellido de su madre de corazón,Berta Gardes, aunque por cuestiones de escritura pasara apellidarse Gardel.

Aunque intrincada la historia, no sería tan turbia, si no dijéramos que María Lelia , la madre de Carlos, no era solo la cuñada de Escayola sino hija de este, resultado de una infidelidad con su suegra. Así el zorzal criollo resultó ser hijo de una relación incestuosa.

Todo Tacuarembó lo supo, pero todos callaron, el Coronel era hombre importante