El Verte Humo Municipal , por Pablo Bonet lista 180 Partido Nacional

Lo que está sucediendo estos días con el Vertedero Municipal de Salto, acontecimiento que sucede periódicamente, es el fiel reflejo de los 10 años de gobierno de los Lima. Mucho humo, nada de acción.

10 años donde tuvieron un gobierno nacional del Frente Amplio y otro de la Coalición Republicana, pero como si nada.

Pocas obras, mal hechas, muchas fotos, mucha pose, muchos anuncios pero viendo a Salto bajar.

Lo único que ha subido e inundado la ciudad es el humo del vertedero, afectando la salud de vecinos de la zona y de gran parte de la ciudad y atacando el medio ambiente.

No he visto fotos de los Lima en el vertedero, no he visto proyectos, no he visto acciones, solo se ve humo.

Salto sufre hoy en una EMERGENCIA AMBIENTAL, la cual debe ser atendida urgentemente por autoridades locales y nacionales. No vamos a esperar mucho de las locales, porque solo se ocupan de las fotos y colocar militantes en la Intendencia, pero si esperemos que el Ministerio de Ambiente tome cartas en el asunto.

Mientras tanto, el humo de los Lima sigue inundando la ciudad.

Esa es la carta de presentación del futuro «Presidente de MEVIR».

