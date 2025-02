Hoy comenzó el ocaso de Andrés Lima : «Al César lo que es de Quinto Elemento»

En la Editorial de hoy de Quinto Elemento, nada mejor que sistematizar en una frase popular , que hoy nos viene maravillosamente. Hace unos días atrás este medio , cerca de las 15 hrs daba como información en caracter de primicia, la designación del intendente de Salto a la Presidencia de MEVIR. No sólo le informamos eso sino que también lo que iba a ganar por ese concepto y como era su gestión en ese organismo. También le contamos (off de record) el malhumor por la designación y la soledad , la invisibilidad y la fiscalización que tendrá en ese cargo. Quinto Elemento una vez más lo hizo ,así que «Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» una frase bíblica , donde Jesús la dijo en respuesta a una pregunta sobre si era lícito pagar impuestos al emperador romano. Lo que se debe dar a cada autoridad lo que le corresponde: cumplir con las responsabilidades civiles y, al mismo tiempo, respetar lo divino. La expresión la traemos para referirnos a la idea de dar reconocimiento a quien realmente lo merece.En este caso y sin falsas molestias, a nosotros mismos. Nadie lo informó, alguno no se animó y otros callaron ,con ese silencio cómplice que tuvieron estos 10 años , callando clientelismo , acomodos , abusos de poder y la falta de ética y moral ,en un gobierno que a partir de hoy comienza a pasar al olvido , pero en la memoria de un intendente que gobernó para sí y para sí,ah….. también para sí

