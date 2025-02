Una sesión del Senado, desprolija! el FA se retiró de sala

La Cámara de Senadores sesionó este miércoles de forma extraordinaria para tratar de aprobar cuatro proyectos de ley, tres de los cuales ingresaron este miércoles al Parlamento.Sin embargo, durante la tarde se dio una situación inédita y uno de los proyectos que pretendían aprobar quedó por el camino porque los bloques no lograron llegar a 21 legisladores presentes en sala.El Frente Amplio cuestionó desde un inicio la convocatoria a esta sesión por celebrarse en el medio de la transición. Por eso los legisladores de la oposición ingresaron al Senado y Daniel Caggiani presentó una moción de orden por la que pidió levantar la sesión.

El senador del MPP dijo que la convocatoria no respeta el resultado de las elecciones de noviembre, donde el Frente Amplio resultó victorioso, y aseguró que en la transición del año 2019 la coalición de izquierda no había aprobado ningún proyecto sin el acuerdo de todos los partidos.Desde el oficialismo, el senador Jorge Gandini criticó la postura de Caggiani y lo acusó de «faltar a la verdad». Según el senador blanco, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, el Frente Amplio aprobó 17 proyectos de ley y varios de ellos no tenían el respaldo de la hoy coalición gobernante.

Tras ese intercambio y de votar negativamente la moción de Caggiani, el Senado entró en cuarto intermedio para instalar algunas comisiones por donde tienen que pasar los dos proyectos ingresados esta jornada ya que la oposición no dio los votos para tratarlos como grave y urgente lo que hubiera permitido abordarlos directamente en el plenario.

De esta forma, las comisiones de Vivienda y de Asuntos Laborales sesionaron durante el cuarto intermedio y dieron trámite a dos proyectos –uno sobre un subsidio para empresas que contraten exreclusos y otro con un cambio a la solución de los deudores en UR del Banco Hipotecario– que luego fueron aprobados en el Senado solo con el oficialismo presente.

El tercer proyecto –que también fue aprobado solo con votos del oficialismo– regula el trabajo para plataformas digitales como Pedidos Ya o Uber y hubo un cuarto proyecto que, en una situación bastante insólita, quedó por el camino.Cuando el Frente Amplio estaba fuera de la sala, el Senado intentó tratar como grave y urgente la extensión del seguro de paro para 348 trabajadores de Schneck. Sin embargo, la coalición tiene 18 votos y para aprobar ese tratamiento se precisan de 21 votos.

Desde el Frente Amplio dijeron que no estaban al tanto de ese proyecto, y tras algunas llamadas desde el Ministerio de Trabajo, decidieron reingresar a la sala. Una vez que ya se habían votado los otros proyectos, tres senadores del Frente Amplio ingresaron a sala para votar el tratamiento como grave y urgente de ese proyecto.

Pero al mismo tiempo que ingresaron los legisladores del FA, se retiraron dos senadores del oficialismo por lo que la suma de los votos dio 19 y otra vez no fueron suficientes para aprobar el tratamiento como grave y urgente. De esta forma, el proyecto quedó por el camino y los trabajadores no tendrán la extensión del seguro de paro.