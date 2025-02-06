Buscan en el río Uruguay joven de 20 años ,que se bañaba en zona no habilitada

FECHA : 06/02/2025
ASUNTO: PERSONA DESAPARECIDA EN EL RIO URUGUAY
EN EL DIA DE LA FECHA A LA HORA 16:00 SE RECIBIÓ UN LLAMADO DE UNA PERSONA INFORMANDO QUE EN LA ZONA DEL CLUB ROWING (KM 336.100 DEL R.U.) HABRIA UNA PERSONA DESAPARECIDA EN LAS AGUAS DEL RIO URUGUAY. INMEDIATAMENTE PERSONAL DE ESTA PREFECTURA CONCURRE A LA ZONA EN BOTE PNN 172 Y MOVIL ARN 2477. AL LLEGAR AL LUGAR , SE PROCEDE A ENTREVISTAR A UN TESTIGO DE 18 AÑOS DE EDAD, EL CUAL MANIFESTÓ QUE ÉL Y SU AMIGO, DE 20 AÑOS DE EDAD SE ESTABAN BAÑANDO EN ZONA PRÓXIMA AL PREDIO DEL CLUB ROWIN (PUENTE QUE LIMITA AL NORTE DEL CLUB, SOBRE LA COSTANERA), Y EN DETERMINADO MOMENTO LA CORRIENTE LOS ARRASTRÓ AGUAS ABAJO VIENDO DESAPARECER A SU AMIGO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA A 20 MTS DE LA COSTA APROXIMADAMENTE.
CABE DESTACAR QUE ES UNA ZONA NO HABILITADA PARA BAÑOS , POR LO TANTO NO HAY PRESENCIA DE GUARDAVIDAS.
FISCAL INTERVINIENTE: FIACAL ADJUNTA DE 2° TURNO DRA. SILVANA RIVAS.