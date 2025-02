«Voy a ser la intendenta de Salto desde el 1ero.de marzo, es mi derecho»,dijo Ingrid Urroz a Quinto Elemento

El sábado 1ero.de marzo asume el gobierno nacional en Uruguay,los gobernantes electos para dirigir los destinos de nuestro país

Asume el Presidente electo Yamandú Orsi , su vice y con ellos ,la otra parte del equipo de gobierno, los ministros y sus respectivos equipos . Como parte de esos equipos está MEVIR, dentro de la estructura del ministerio de Vivienda y es así que el intendente de Salto ,asumirá también su cargo ese día. Para ello deberá renunciar a la intendencia de Salto obviamente por la prohibición de ejercer dos cargos públicos al mismo tiempo. Quinto Elemento consultó este jueves al Ministro de la Corte Electoral José Garchitorena , quien nos dijo que la fecha límite para renunciar a la intendencia ,es el día anterior a asumir el cargo, o los días anteriores » La fecha anterior al 1ero. es el viernes 28 de febrero, pero eventualmente puede ser antes .

En el círculo limista hay hermetismo respecto a esto , porque además el intendente está muy ocupado tratando de «cerrar» cuestiones pendientes dentro del gobierno departamental, porque sabe que no vuelve y estamos seguros también que sabe, que su hermano tampoco llega. A este » problema», sumarle lo siguiente. Quien asume la responsabilidad de ser intendente desde el 1ero.de marzo al 7 de julio , que es cuando se entrega la intendencia a quien gane el 11 de mayo? Chiriff no,descartado ! renuncia a esa posibilidad porque será candidato a la intendencia en mayo , renuncia a la suplencia pero no renuncia a la secretaria general, que entendemos nosotros , lo debería hacer . La ética, el deber moral es aplicable transversal, no discrimina espacios, la ética es para no ser suplente de Lima pero no es ética renunciar a la secretaria para hacer carrera de cara a mayo …Entonces si renuncia Chiriff,queda Ingrid Urroz, Spinelli y Cesio . Mucho hablamos sobre la situación y el hecho de que Lima no quería a Urroz y si a Cesio ,con quién hace diez años trabaja en sus dos gobiernos.

Quinto Elemento dialogó con la Sra.Ingrid Urroz y nos dijo lo siguiente:» Asumo yo , porque no lo puedo hacer si es mi derecho, yo decidí aferrarme a eso. Es mi derecho como mujer política y no voy a renunciar a ello,voy asumir la responsabilidad para la cual fui elegida . Por un momento dude y iba a dejar mi lugar pero después me lo plantie y no lo negocio. Seré la intendenta de Salto desde el 1ero. de marzo y ojalá que pueda realizar algo de lo que tengo pensado , que son muchas cosas. Nos agregó además que «seguirá haciendo yoga dos veces semana porque le hace muy bien y que además muy probablemente,si César (su esposo)la acompaña, preferiría usar su vehículo particular» .