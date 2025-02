Hipocresía Lima, a 28 días para irse y 10 años de no importarle, «abraza» 800 mil dólares pro Vertedero (dice)….

La Hipocresía , el acto de la persona «hipócrita» y que refiere a aquella que finge cualidades, sentimientos o creencias que en realidad no tiene o no sigue. Un hipócrita suele mostrar una imagen falsa de sí mismo, actuando de manera que contradice lo que predica o afirma creer. Este término tiene una connotación negativa, implica engaño y falta de sinceridad.

Y obviamente viene como anillo al dedo , al intendente de Salto Andrés Lima . Ya conocido es para los lectores de Quinto Elemento,las notas dónde a lo largo de estos años hemos informado de cuestiones que han rayado en la falta de gestión, en articulaciones a beneficio de la barra , la que ingresó en intendencia y la de afuera , de cuestiones que la ética y la frenteamplista, esa misma que Pereira el presidente del Frente Amplio rescata siempre acaloradamente en los actos y destaca a conveniencia claro …

Hoy Andrés Lima en uno de sus últimos actos de hipocresía, se preocupa por el Vertedero y su problemática. Hoy después de 10 años y el «humo que generó inconvenientes en la zona» dijo Lima.

No es el humo Lima, es la toxicidad , el medio ambiente,la salud de las personas, las enfermedades y las muertes . Hoy a 18 días de irse , felizmente para muchos y acá están los propios y ajenos , se abraza de una reunión con un ministro que no asumió aún , que lo hará el 1 ero de marzo , cuando él no esté más como intendente. Promesas de 800 mil dólares a gestionar , de quién y con quién ,y para que?Para cerrar el perímetro que no cerró,cuando el ministerio de este gobierno se lo solicitó? Que cambio Lima!!!,que bueno es ver qué la conciencia medioambiental ha hecho carne en tu ser, la verdad que felicitaciones!! Y acá está bien recordar cuando Albisu, era presidente de la CTM de Salto Grande, le ofreció a la Intendencia encabezada por Lima, aportar una suma de USD 750.000 mil (dólares) para financiar una solución completa al problema del vertedero sin que la comuna tuviera que poner dinero.

Sin embargo, esa propuesta fue rechazada por Andrés Lima en su momento, por lo cual Salto Grande le terminó ofreciendo esa propuesta a la Intendencia de Artigas, que aceptó y llevó a cabo el proyecto.

La hipocresía en su máxima expresión sin duda alguna