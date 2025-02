La 180 del Partido Nacional en cancha….fortalecida

Quedó conformada la fórmula que representará al Partido Nacional y aliados de otros partidos dentro de la Coalición Republicana en Salto.

Más que un trámite formal, una muy buena noticia por su integración, la cual le da un fuerte impulso a un proyecto político que viene a cambiar las políticas destructivas de las últimas administraciones municipales.

La fórmula es encabezada por Carlos Albisu, quien desde diferentes ámbitos (social, político y profesional) ha demostrado su ferviente deseo de presentar soluciones y emprender acciones que cambien positivamente la realdad de aquellas familias más postergadas en la sociedad y de instituciones y grupos de vecinos que necesitan apoyo y respaldo.

Luego y sin atarnos al orden de la fórmula, integran la misma dos mujeres con el gran prestigio en su labor profesional. Lucia Minutti ha dedicado varios años de su trabajo a mejorar la situación social y emocional de muchos salteños y salteñas a través, no solo de su trabajo como psicóloga, sino también dentro de instituciones dedicadas específicamente al trabajo con jóvenes en situación social vulnerable.

La escribana Myrna Haller, quien no solo ha demostrado su honestidad y profesionalismo a través de su trabajo en la función pública siendo responsable de áreas importantes de la gestión municipal, sino que también su profunda ética, al decidir dar un paso al costado, abandonar la tarea pública y no ser parte de una administración que, precisamente, careció de esta virtud.

El contador Walter Texeira Nuñez, con una militancia política durante muchos años en las juventudes wilsonistas y luego demostrando calidad y seriedad en su función profesional y gremial.

Pero quiero ocupar un tramo especial en mi opinión a quien ocupa el segundo lugar de la fórmula a la Intendencia, Francisco Blardoni. Desde las elecciones internas del año 2019, pasando por las municipales del 2020 y por este último período electoral, desde la lista 180 hemos apostado fuerte por quien consideramos una pieza fundamental para una administración municipal eficiente y eficaz. El “Pancho” resume en su ser, la exitosa experiencia de gestión empresarial, el conocimiento en áreas como la construcción, la utilización de maquinaria, etc. y especialmente el manejo con sentido común de los recursos económicos.

El aporte que le puede dar Francisco Blardoni a una administración municipal es extremadamente importante y su presencia dentro del equipo es una MUY BUENA NOTICIA.

Desde la lista 180 vamos a jugarnos fuertemente por este equipo, el cual tiene además otros integrantes que, desde distintas áreas, están elaborando un proyecto realmente revolucionario para el departamento de Salto.

Nuestra lista, identificada con el número 180, integrante del Partido Nacional, estará en la cancha en esta elección del 11 de Mayo, bajo el lema Coalición Republicana, con una lista de ediles propia, encabezada por el actual edil Pablo Williams y siendo parte fundamental del respaldo que tiene que tener un gobierno en la Junta Departamental.

Queremos potenciar esta buena noticia, siendo parte de este gran proyecto departamental y acompañando en su gestión a nuestro referente político, Francisco Blardoni. Somos su equipo, somos la 180.

