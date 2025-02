Cementerio de máquinas y vehículos en Servicios Públicos de intendencia de Salto

Los rumores e información obviamente del estado de vehículos y máquinarias de intendencia de Salto ,hace mucho tiempo que circula en los medios de comunicación de Salto .Quinto Elemento en un informe de meses , logró recopilar información al respecto y hoy vamos con la Dirección de Servicios Públicos, que además de la pésima gestión de Furtado en cuestiones elementales , le sumamos este cementerio de vehículos y máquinarias,todas de él, responsabilidad de él,que no arregla , que no soluciona porque la intendencia está deficitaria y su Dirección sin presupuesto, por su mala gestión, por ejemplo en priorizar lo importante como Matías Valdés en su momento,a sabiendas que tenía prioridades.

Vamos por orden , este camión de la foto , tiene problemas en el motor le pasa gasoil para el aceite y ya no está para circular en la ciudad ,por la falta de seguridad en el mismo , la dirección se sacude para todos lados (entre otros detalles),la retroexcavadora necesita dos cubiertas delanteras nuevas y no hay recursos para comprarlas, los tractores tienen problemas de arranque y de rotativas para trabajar. y así sucesivamente. Este «cementerio» de máquinas de intendencia de Salto ,están en (Espacios Verdes) Servicios Públicos. Estos vehículos y máquinarias están parados por ausencia de presupuesto, desde mitad de año del 2024 hasta hoy febrero del 2025. Pésima gestión, déficit en intendencia de Salto, ausencia de recursos para solucionar y arreglar lo básico , Pero el punto a favor de la gestión sin dudas es el árbol de navidad en plaza 33, árbol a esta altura carnavalero y los talados indiscriminados de eucaliptus , de Ibirapitá, del cerramiento de las plazas publicas y si conversión en corralitos y las rutas de la madera y el pedregullo,sin dudas ,una gestión para no olvidar, además del gran porcentaje de ingresos por designación directa en este sector , léase clientelismo