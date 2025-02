Facundo Marziotte (Lista 50 – Partido Nacional): “El gobierno departamental tiene doble vara”

El dirigente y edil nacionalista, Facundo Marziotte, dijo en Quinto Elemento Radio que la Lista 50 no ha definido aún la forma en que se presentará a las elecciones de mayo del 2025, teniendo en cuenta que la experiencia como “espacio” fue fructífera y además se cuenta con dirigentes y militantes muy capacitados para ocupar cargos en la futura legislatura departamental.

Marziotte destacó que “vamos a ir por lista creemos. Hay compañeros con chances, pero estamos en el período de construcción para lograr el gran objetivo que es que Albisu sea intendente. Tenemos un gran equipo para mostrar en la Junta Departamental aunque no definimos la estrategia todavía. Yo me quedo con la palabra que define la 50 y es resilencia. Nosotros fuimos a octubre convencidos que podíamos lograr el objetivo y no se dio, sin embargo al otro día se estaba trabajando para el balotage. La militancia que tiene la 50 es envidiable, impresionante, una constancia y el amor propio de ese sentido de pertenencia”.

Marziotte recordó que se mantuvo el local partidario siempre abierto, manteniendo plenarios en los barrios, con trabajo de militancia y también a nivel de la Junta Departamental, “desde que a nosotros nos eligieron en la Junta trabajamos, ha costado la crítica pero esto obedece al gobierno departamental que tenemos. Como Movilidad Urbana y el silencio del gobierno departamental, hemos realizado pedidos de información y no hemos tenido respuesta. Se mareó mucho con el resultado de la investigación administrativa de Movilidad Urbana, el propio Chiriff fue y vino sobre el tema, y ya va más de un año contrariamente a otras situaciones donde en tres días se tomaron decisiones e incluso se hicieron conferencias de prensa. Nosotros no nos olvidamos del tema”.

El edil nacionalista reconoció que esa investigación que no se hizo pública es una perlita más en un largo collar, “el doble discurso. Es comprobable que el gobierno departamental tiene doble vara. El intendente nunca habló de Movilidad Urbana”.

Marziotte dijo que las dos administraciones de Lima “fueron nefastas. Diez años de desastre absoluto en el departamento. No se cumplieron con promesas, la basura es lamentable, los ómnibus también, lo que se quiera hacer ahora ya no vale. Es como hablar del vertedero ahora, llendo a buscar plata cuando acá todos saben que se negó el presupuesto destinado por CTM cuando estaba el Dr. Carlos Albisu”.

“Cambiando el foco de la gestión sin importar si se gana de nuevo”, dijo Marziotte, “priorizando la gente, creo que es el único camino que nos queda. La fórmula de Albisu está conformada por compañeros que nos generan orgullo. Contempla un montón de cuestiones que tienen que ver directamente con la administración municipal”.

Finalmente dijo que la posibilidad de una campaña de “enchastre”, los va a encontrar en el camino “de la verdad, de la honestidad porque la gente está cansada que se le mienta. La gente quiere alguien que venga a hacerse cargo del departamento y que se sepa que se va a hacer y como se va a hacer. Pensando en un gobierno a cinco años sin especular durante todo el período pensando únicamente desde el clientelismo político”.