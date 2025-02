María de los Angeles Machado (Directora INR N° 20): “Inauguramos un espacio cultural para nuestra población y para la zona”

La Directora del Instituto de Rehabilitación N° 20, María de los Angeles Machado, dijo en la mañana de Quinto Elemento Radio que a partir de este jueves el instituto cuenta con una sala cultural tan bien equipada que se ubica en segundo lugar en tecnología luego del Larrañaga al servicio de los privados de libertad pero también de los vecinos de la zona.

Machado dijo que en la actualidad la capacidad locativa ha mejorado, “exponencialmente. La cárcel de Salto, como el Ministerio del Interior, se ha expuesto la realidad de cada uno de los centros llegando Salto a un 330% de asinamiento. En el lugar de una persona había más de cuatro. Eso ha mejorado enormemente por la inversión del ministerio en Salto. Se puso en marcha un eje para mujeres. Dos módulos nuevos y ahora dos más, en una inversión muy fuerte en nuestra ciudad. Uno tiene que ser muy agradecido con las autoridades, el director nacional Luis Mendoza, que fue enorme impulsor de lo que pasó en Salto”.

Machado agregó que Salto es un sistema complejo de seguridad, “cuando ingresamos al sistema, que dirigía el comisario Catelotti, la situación de las mujeres era lapidario. Pasaban de un día a otro sin acceso al baño, por ejemplo, conviviendo con niños. Montamos la casona, movimos funcionarios, y hace algún tiempo, entendimos que las condiciones de las mujeres no eran las adecuadas por lo que se hizo una reforma estructural. Hay un ala de madres, uno de progresividad, mejorando lo edilicio, estamos en la instalación de una peluquería y ese desafío atiende promedialmente las 80 mujeres, con niños, con embarazos. En Uruguay el 10% de la población privada de la libertad, son mujeres. En la ultima década se da el ingreso de 1000 ingresos al sistema por año y el egreso debe andar en la mitad, es un dato de la realidad en nuestro país”.

La jerarca remarcó que “tres de cada diez reinciden en el primer año de su egreso, y siete de cada diez a los tres años. El 17% de la población penitenciaria es quien tiene posibilidad de reinsertarse a nivel país. La cárcel solo no puede. Se aprobó una ley de cobijo empresarial con beneficios de aportes a las empresas que contraten a personas que salen de la cárcel. Un privado de libertad cuesta a la sociedad unos mil dólares y si no nos mueve lo social, que nos mueva lo económico para hacer algo. En todo este proceso de reestructura, nos presentamos con un proyecto de un centro cultural por fondos concursables del Ministerio de Educación y lo ganamos. Hoy podemos decir que es la segunda sala tecnológicamente hablando, luego del Larrañaga. Se trata de un multiespacio cultural, convirtiendo la cárcel de Salto, teniendo como primer escalón el beneficio a la población carcelaria pero además para la zona que no tiene un espacio así, en lo que significa una devolución al barrio”.