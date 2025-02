Procesado por violento ex presidente argentino Alberto Fernández

Argentine President Alberto Fernandez speaks during a government act at the Bicentennial Museum in Buenos Aires, on July 22, 2022. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

6 de agosto pasado la exprimera dama, una periodista de 43 años que reside en Madrid, había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente, con quien tiene un hijo de dos años. La justicia argentina ordenó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández para que responda en un juicio oral por «lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género contra su pareja y amenazas coactivas», cuando ejercía la presidencia (2019-23).El exmandatario, de 65 años, ha rechazado todos los cargos durante la etapa de instrucción al calificar la acusación como «una estafa procesal sin precedentes», según prologó el escrito de 200 páginas que presentó a la justicia para pedir su sobreseimiento, el cual fue denegado. «Jamás ejercí violencia física, psicológica o económica» contra Fabiola Yáñez, sostuvo Fernández en ese escrito en el que denunció que tanto el fiscal como el juez limitaron su derecho de defensa. El 6 de agosto pasado la ex primera dama, una periodista de 43 años que reside en Madrid, había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente, con quien tiene un hijo de dos años