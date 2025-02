Martín Ferreira Pinto (Malaquina Intendente de Todos): “La situación de Termas de Arapey es un desastre”

El dirigente del sector “Malaquina Intendente de Todos”, Lista 189, Martín Ferreira Pinto, puntualizó en que la situación de Termas del Arapey es calamitosa y que durante todos estos años de inacción han generado deterioros y abandonos que han sido por falta de capacidad y ausencia de inversiones en cuestiones tan básicas como son el mantenimiento.

El convencional del Partido Colorado dijo en Quinto Elemento Radio que “a mi me gusta la política pensada desde el territorio, estar, recorrer, que es lo que hago por ejemplo en mi trabajo de periodista agropecuario. Soy de los periodistas a nivel nacional que se recorre miles de kilómetros como me lo transmitió mi padre. Yo desde el 93 acompañaba a mi viejo, las expo del Prado, luego Brasil, Paraguay, sumando eso al programa de radio, me fui involucrando primero como productor hasta que en el 2020 mi viejo se va a la casa y quedo yo al frente del programa”.

Ferreira Pinto agregó que “hice público lo de Arapey porque estamos lejos de la campaña electoral pero además porque estamos a nada de carnaval y ese lugar para nosotros desde chicos fue parte de nuestras vidas e ir hoy es indignante. Están desechas las termas. Se salva el lugar por los dos hoteles cinco estrellas. Las últimas inversiones en Arapey fueron el complejo Ñandubay que hizo Fonticiella y luego Coutinho con l reapertura de los jardines y la piscina dreportiva. El lugar donde funcionó un resto pub. Hoy todos los jardines están secos, los espacios verdes abandonados, y la verdad que hablando con los empresarios, con los funcionarios, turistas, y todos coinciden en lo lamentable que está todo esto. Calles sin bacheo, calles que tenían bitumen y hoy tienen pedregullo, los jardines flotantes, la placita de Artigas, todo abandonado. Un proyecto de la piscina de los tres toboganes que hace dos años está en obras y se anunció varias veces su inauguración”.

Reconoció el entrevistado que la mayor parte de un mantenimiento, “es gestión, es visión y ganas de salir adelante. Solamente por fin de semana entran a termas mil personas a los hoteles cinco estrellas, a donde va el dinero de esas entradas a un costo de 150, es claro que el dinero va a otro lado. No hay mandos medios que haga su trabajo, parece que ahora que se hizo público este desastre llegaron autoridades al centro termal para planificar tareas. El hotel municipal ha llevado a perder alrededor de quinientas personas que no llegan al perfil de los hoteles privados por fin de semana y eso recae en las dificultades de los comerciantes instalados en el lugar y que en algunos casos hace una vida están instalados allá. El salón multiespacio en donde funcionaba un resto pub, que funcionó como local para fiestas, está tapeado, casi sin vidrios y está viviendo una familia en ese lugar evitando la llegada de un inversor para ese lugar”.

El informe de la situación en Arapey, “lo hice público porque si lo mando a intendencia sabía que terminaba en un cajón. El hotel municipal fue desvalijado. Nosotros presentamos una serie de puntos a evaluar por parte de Malaquina y su equipo. Para el hotel y para las termas para ingresarlo al programa de gobierno pero de arranque es necesario una auditoría para saber donde estamos parados. Planificar lo más rápido posible la reapertura del hotel y quemando etapas. Que el hotel siga funcionando como público o en una asociación público – privada. Inventivos fiscales, facilidades para que lleguen inversores. Se tiene que crear una comisión honoraria que involucre a todos, capacitación y empleo que en algún momento se propuso desde UTU una escuela de gastronomía. Esto se arregla con cabeza, capacidad y gestión. Crear eventos para potenciar el hotel, reactivar el cine que tiene una capacidad importante para hacer eventos corporativos”.