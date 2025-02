Tremendo arranque : Carlos Negro, futuro ministro del Interior, dijo que «la guerra contra el narcotráfico está perdida» y Martinelli lo atendió

El exfiscal aseguró que es el «control» del narcotráfico lo que «puede llevar a una disminución de la criminalidad», o sea, «mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis».arlos Negro, el exfiscal de Homicidios designado por Yamandú Orsi como futuro ministro del Interior, dió su parecer acerca de cómo puede disminuirse la criminalidad y cómo hay que afrontar el narcotráfico para que sea lo menos dañino posible.La violencia es un fenómeno cultural, por eso es que es tan difícil cortarla o decir ‘en dos años vamos a bajar los homicidios en forma importante’. Eso es un discurso bastante arriesgado», adelantó.

«Eso no quiere decir que haya que caer en el otro discurso, que es el de ‘como el homicidio es un hecho impredecible, no se puede evitar’. Esa es una verdad a medias», mencionó en diálogo con Informativo Sarandí.Lo que no se puede predecir es determinado homicidio, el homicidio de fulano contra mengano a tal hora en tal lado. Pero sí sabemos que los homicidios se dan sobre todo en determinadas zonas, a determinadas horas, en determinadas épocas del año, con determinadas armas, entre determinadas víctimas y victimarios que tienen determinadas edades», explicó y agregó que estos factores representan «una serie de factores» que hacen «relativamente sencillo prever que en tal lugar, en tal época, va a haber homicidios con tal frecuencia».

Negro consideró que «trabajar en esos lugares» con «la presencia estatal determinada», que no sea solo «ir, patear una puerta y retirarse», puede ser «una forma de intervenir en las zonas más calientes y de forma permanente, estable».

En tanto Martinelli dijo que:»No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino», dijo el funcionario saliente en dirección a su futuro sucesor.

Fuente: Diario El País