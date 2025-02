Energimundo by Espacio Ciencia. Un museo interactivo sobre energías renovables, único y gratuito.

La Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) presentaron Energimundo by Espacio Ciencia, el museo interactivo sobre energías renovables ubicado en el acceso al Complejo Hidroeléctrico.

El acto de presentación se realizó en el hall del museo con la participación del Presidente de la Delegación del Uruguay, Martín Burutarán, y el Presidente del LATU, Ruperto Long, ante la presencia de autoridades y representantes locales y nacionales, además de un variado público.

Burutarán inauguró el acto oficial refiriéndose a Energimundo by Espacio Ciencia como un “ambicioso proyecto museístico con perfil cultural, educativo, científico y turístico, concebido desde su nacimiento para estar en constante evolución”.

Destacó también que “el convenio de trabajo conjunto requirió la toma de decisiones muy importantes por parte de la actual Delegación del Uruguay, la más destacada fue resolver que elmuseo será de acceso completamente libre y gratuito”.

Además, “la llegada del LATU a través del Espacio Ciencia, aporta innovaciones al concepto inicial del museo mediante la aplicación de talleres interactivos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas”, indicó Burutarán.

Energimundo by Espacio Ciencia diversifica y amplia las propuestas de visitas al Complejo Hidroeléctrico, especialmente destinadas a estudiantes de escuelas, liceos y UTU, además de las visitas turísticas que desde la construcción de la represa se realizan diariamente.

Finalizando su intervención, Burutarán dijo que “Energimundo by Espacio Ciencia es hoy una realidad que aportará a toda la región y el país una innovadora propuesta, especialmente para niños y niñas, que tiene como objetivo inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables, para constituirse en un centro de referencia del conocimiento y la difusión científica y tecnológica”.

El Presidente del LATU, Ruperto Long, sostuvo que “un proyecto de esta magnitud es importante porque se construye sobre la base del conocimiento, logrando que las generaciones más jóvenes aprendan sobre energías renovables, ciencia y tecnología.”

La experiencia de 30 años del Espacio Ciencia del LATU será traslada a la operativa de Energimundo by Espacio Ciencia, que además del Know how, desembarcará con divertidos y didácticos talleres de ciencias.

Cerrando su oratoria, Long se refirió a la descentralización que el proyecto implica, “la sinergia de trabajo entre ambas instituciones que permitirá el acceso a la población del norte del país vivir la experiencia interactiva de un museo de estas características sin tener que trasladarse a la capital de Uruguay”.

El museo estará abierto a todo público a partir del mes de abril y las vías de comunicación para agendar las visitas serán comunicadas a través de las redes sociales durante todo el mes de marzo.

