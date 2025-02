Fiorella Galliazzi (Diputada Partido Nacional): “Que me critiquen por gestión no por ser joven y mujer”

La diputada por el Partido Nacional, en ejercicio de la titularidad, Fiorella Galliazzi, dijo en Quinto Elemento Radio que le resultó llamativo el ataque sufrido en redes sociales por mujeres cuando es la primera vez que accede a un cargo público y que en una hora y media de presencia en la cámara baja no puede juzgarse su gestión.

Galliazzi dijo que “nunca pensé estar en este lugar pero la verdad es que estoy muy contenta. Es una responsabilidad enorme, muchos dicen que por ahí a mi no me votaron directamente, pero quienes lo hicieron sabían que había un equipo. Estar representando al departamento es mucha responsabilidad con un acuerdo político que entiendo, nos permitió armar un equipo preparado para ocupar el lugar en que estamos. Aprendo mucho de María Eugenia Almirón y que Pablo haya elegido de cuatro personas para integrar el equipo a dos mujeres es muy importante”.

La legisladora dijo que haber asumido en tan corto tiempo, “obedeció a que Pablo Constela no puede estar como edil y como diputado y María Eugenia por un tema ético. La experiencia es muy linda, es difícil afrontarla como joven, pero es un mundo nuevo y te permite darte cuenta de la real dimensión del compromiso que conlleva estar en ese lugar. La gente que nos votó nos compromete a representarlos, por eso entiendo que hoy como servidora pública, no hay que quejarse desde afuera sino involucrarse y participar para permitirse los cambios”.

En cuanto a ataques recibidos en redes, Galliazzi dijo que “yo sigo respondiendo en redes porque soy así. La familia 4000 llegó a este equipo con una impronta social y siempre hemos trabajado así. Eso lo hemos hablado mucho con Pablo Constela y sabe que voy a seguir defendiendo eso sumado a mi condición de joven en temas como la salud mental”.

“Los ataques en redes desde el martes, cuando asumo como diputada, leí tanta cosa que no entendí. Si me criticaran gestiones, si fuera ese el tema de discusión lo acepto pero me trataron de facha, de acomodada, que cobraba por estar ahí, que era joven, y muchas mujeres diciendo no voté a esta joven. Me extrañó mucho eso y que moleste que una joven de 25 años esté en esa banca, me llevaron a que me doliera mucho. No están criticando gestión, más allá que aclare algunas cosas pero eso es porque hay mucha gente con rabia y frustraciones. Se que estoy en el ojo público pero voy a aceptar la crítica cuando esté en la gestión no por ser joven y mujer, estuve una hora y media en el parlamento. En política uno sabe que pasan estas cosas pero asumo que es muy importante aprovechar el lugar que me ha tocado ocupar”.