Esc. Myrna Haller (Fórmula Albisu Intendente): “Yo renuncié a la intendencia porque no acepto los abusos de poder”

La integrante de la fórmula a la intendencia del Dr. Carlos Albisu, Esc. Mirna Haller, dijo en Quinto Elemento Radio en la mañana de este viernes que su compromiso es el trabajar por la gente y fundamentalmente por recuperar el sentido de orgullo que siempre el departamento generó en quienes hemos desarrollado nuestra vida en este lugar.

Haller dijo que “yo tengo un perfil bajo, nunca estuve en medios, pero la verdad el orgullo de ser salteño es lo que me movió aceptar este desafío. Antes Salto era lo mejor de lo mejor, el cielo azul, los atardeceres, el olor, y yo elegí Salto para formar mi familia, hice mi vida, mi carrera, mi profesión y soy una agradecida de lo que los salteños me dieron. Salto depositó en mi su confianza, tengo clientes que hoy digo con mucho orgullo son amigos, y eso tiene un valor muy grande. Yo trabajé 25 años en la intendencia. Comencé en forma honoraria en la Oficina de la Juventud junto a otros compañeros ayudando en la Tarjeta Joven, luego se hizo un llamado y ahí accedo a ser funcionaria. Trabajé con Minutti, con Malaquina, con Fonticiella y con Coutinho”.

Relató que proviene de una familia de trabajadores, “mis padres siempre insistieron mucho en que estudiáramos los tres hermanos. Fue así que comencé escribanía en Montevideo y me recibí en Salto donde formé mi familia. Como todos tuve de las buenas y de las malas, la vida no es todo color rosa”.

Recordó que durante su carrera como funcionaria municipal, “logré llegar técnicamente a ser la encargada de escribanía con un equipo divino. Mi responsabilidad me llevó siempre a tener claro que lo político iba por un lado y mi trabajo desde la honestidad, la ética, la veracidad, me obligaban a ir por otro lado. Siempre se respetó eso por eso trabajé muy bien con todos los intendentes. Simbólicamente renuncié el 1° de diciembre del 2017 porque es el día del escribano aunque la decisión la tenía tomada porque entendí que ya no me correspondía estar en ese lugar. Uno tiene que saber cuando se valora el aporte como en este caso el equipo de Albisu que me invitaron. El equipo de Albisu es un gran equipo. Conozco a todos y muy bien, todos derechos, todos exitosos, que no tienen al igual que yo ningún interés personal sino lo mejor para Salto. Se escucha a la gente, se escucha lo que piden y en esa tarea estamos para recuperar el orgullo de ser salteño”.

Haller entiende que la situación de la intendencia es complicada, “pero se puede recuperar. Hay que optimizar los recursos, los funcionarios municipales son muy valiosos, hay que respaldarlos y valorizarlos porque a nadie le gusta que alguien que no sabe nada venga a dar órdenes sin sentido”.

Reconoció la entrevistada que su renuncia fue el final de un proceso que no correspondía con su ética, “yo no tolero los abusos de poder. Tengo principios inamovibles y la honestidad, la veracidad y el respeto por los demás no son negociables y si del otro lado no se piensa igual, hay que retirarse. No fue una decisión fácil, a lo largo de los años los compañeros pasan a ser amigos, el crecimiento de los hijos, todo, entendía que no podía abandonar a mi equipo de trabajo con el que íbamos para adelante en todas pero cuando tomé la intendencia fue porque para mi no hay grises, es blanco o negro”.