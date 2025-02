Lic. Gustavo Fernández: “Hay que ver si Oddone es capaz de controlar los reclamos de la barra”

El Lic. Gustavo Fernández dijo que la política económica puede tener matices en algunos indicadores pero que difícilmente cambie el rumbo del país. Eso si, puntualizó en que quiere ver si Oddone es capaz de no importarle los gritos de la tribuna del gobierno al que pertenece.

Fernández dijo que “son las expectativas de inflación para el año siguiente. Fue el gran combate del gobierno que termina con un 5% de inflación anual que desde el año 2003 no teníamos. La ministra actual destacó que en el 2024 no hubo carnaval electoral. Se dejan las cuentas bastante ordenadas y Oddone no hace críticas profundas pero tiene más que ver con lo político. El gobierno entrante tiene con que empezar”.

Destacó además que “una consultora hizo una comparación de lo que quería el gobierno que se retira cuando comenzó en cuanto al déficit fiscal pero claro está que la pandemia no les permitió llegar a los números deseados. También se dice que con los dedos de una mano se cuentan los países del mundo sin déficit fiscal. Estamos en un lugar en que podemos tomar deuda a la tasa baja. Por tener el grado inversor que significa la joyita que no podemos perder. No somos la máxima nota pero estamos en muy buena posición. Eso no se puede perder y todos los gobiernos sean del partido que sean lo tienen super claro. Astori en su momento pudo lidiar con la barra, me pregunto, Oddone podrá lidiar con la barra”.

Fernández destacó que lo más complicado del gobierno entrante es “mantener la estabilidad económica sin escuchar los reclamos de la barra. Oddone no es político, es técnico, y hay que ver hasta donde podrá imponer sus decisiones”.