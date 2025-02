En 2018 Albisu le presentó «barrios privados» a Lima , hace 7 años!! Nunca lo gestionó

Lo patético del limismo que se va, a días de su final en el gobierno departamental «descubre» las perlas cultivadas con raíces en su mala gestión . Cultura, Termas , Vertedero y Barrios privados . Parece parodia , ya que estamos en carnaval .pero no , es real !!

Los barrios privados aquellos que hace siete años Carlos Albisu llevaba al intendente de Salto, comenzábamos a hablar hace siete años y que a días de irse,los plantea públicamente.

En el año 2023 hablábamos de tres barrios privados en Salto: “La Calandria”, “Apolón” y “Altos del Río Uruguay”. Para ello Intendencia de Salto estimó necesario modificar el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano, el Plan Director. Para ello, se contrató a una consultora que realizó un estudio de impacto ambiental.

Y no hubo avances en años , los proyectos durmieron en el tiempo . A pesar de que en el año 2023 , ya habían presentado la documentación en el Ministerio de Ambiente y Vivienda . posteriormente remitida al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, trámite que sí se concretó, cumpliendo con el procedimiento requerido para su aprobación. Una vez completada esta etapa, el proyecto debería haber ingresado a la Junta Departamental, donde se supone que contaría con la mayoría de votos necesarios para su aprobación.Nada de esto sucedió !!

Ahora mágicamente apurado por los tiempos electorales del Clan Lima , habla de «Barrios Privados», una vez más mintiendo a la gente , después de 7 años dónde prefirió no gestionar , no trabajar , dónde no fue prioridad para su gobierno, ni este ni el anterior . Dónde la única construcción que marcó como política fue asentamientos, entrega de terrenos públicos sin servicios ,clientelismo a flor de piel con la necesidad habitacional de la gente . Nunca fue prioridad «barrios privados» ,ni como concepto de desarrollo de la ciudad, ni como inversión privada , ni como solución al alto índice de desocupación en nuestro departamento.

Y ahora lo trae , oportunista en decadencia, en el miedo implícito de que se apaga , y felizmente se va para ojalá nunca más volver , nada parecido a él, (léase clan).