Ómnibus de línea sin frenos, provocó siniestro con «suerte»,no le avisaron a Tránsito

Alrededor de las 14 hrs de este martes , un ómnibus de línea de intendencia de Salto ,que realiza la línea 11 Reyles- Centro, quedó sin frenos en pleno micro centro, en calle Artigas casi Lavalleja . El coche con pasajeros , fue maniobrado por su chofer al comprobar que estaba sin frenos.

Felizmente no hubo que lamentar lesionados ,según nos dicen por la hora en que hacia el recorrido y las altas temperaturas que colaboraron en que no andaba nadie en la vereda ,según testigos .Quinto Elemento consultó al Jefe de Cuerpo inspectivo de intendencia de Salto, que se enteró del siniestro por nosotros , porque la coordinación de ómnibus no comunicó a Tránsito. Para nosotros, no era lo que correspondía, tenían que haber comunicado y el cuerpo inspectivo actuar como lo hace en siniestros particulares,esto es espirometría al chofer por ejemplo,informe técnico o científico de policía.