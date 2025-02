Tunguelé y el primer premio 2025: “nos llena de orgullo que suene candombe en todos los barrios”

Hace pocas horas las tradicionales competencias lubolas se llevaron a cabo en Salto y en una intensa actividad la histórica Tunguelé se quedó con el primer premio de la categoría.

Celeste López y Héctor Rodríguez, una en su condición de directora de la comparsa y el otro como integrante fundador, relataron los procesos vividos para alcanzar digo logro en el presente carnaval.

Rodríguez dijo que de aquél grupo inicial se mantienen únicamente diez mientras que Celeste dijo que “este año se hizo un llamado a propuesta artística y la comparsa votó lo que quería hacer. Fue una propuesta de Agustina Pertusatti, Latido de Identidad, que es un recorrido desde el origen de los ancestros afro a la actualidad. Eso fue votado por todos los integrantes. El arreglo afro lo hizo Pedro Zeni y se trabajó un montón para presentarlo. El financiamiento económico se logra a través de una cuota de cada uno de los integrantes que tiene muchas maneras de hacer el suyo”.

Rodríguez dijo que “la comparsa no tiene un dueño, no somos una cooperativa, y la comparsa ha pasado por todos estos años porque se ha trabajado de la misma manera. Con una comisión que va cambiando cada cierto tiempo, hay una directora pero las decisiones las tomamos entre todos. Ponemos un monto que tienen que aportar los integrantes que se puede hacer con dinero o con venta de rifas, pollos, etc., que te eximen de sacarlo de tu bolsillo. Logramos con eso el sentido de pertenencia y asumimos que el monto es insignificante al lado de todos los gastos que se generan. Algunos sponsor se consiguen y el premio de la intendencia ayuda mucho a bancar a la comparsa”.

Siempre ha funcionado así Tunguelé, dijo Rodríguez, “todo se pone a consideración”.

López reconoció que por la experiencia de Pedro Zeni, “se le propuso pensar en el corte afro, eligió uno para mezclar con el candombe, no es sencillo. Fue un logro el espectáculo y en la actualidad somos cinco tocadoras y en estos días muchas personas nos preguntaron por los talleres así que vamos a tener que preocuparnos en eso. Mi primer acercamiento al candombe fue a través e un taller”.

La directora dijo que “nos quedan dos presentaciones y luego volvemos al candombe de los domingos que no para. Pasado un tiempo comenzamos a analizar el espectáculo del año que viene”.

Rodríguez dijo que es un orgullo que los fines de semana se escuchen tambores lubolos en todos los barrios, “esperamos que el espacio de El Andén se fortalezca por las reformas que se están haciendo en el lugar”.

López recordó que la primera vez que fue a buscar el fallo, “salimos quintos y pensé que al volver el ambiente iba a ser complicado. Sin embargo no fue así, todos estaban contentos por haber salido y eso me demostró la fortaleza del grupo”.

Finalmente Rodríguez dijo que “muchas de las otras comparsas tienen ex componentes amigos de Tunguelé con quienes tenemos muy buenos vínculos y eso hace fuerte a la categoría. A mi me pone cntento que se haga candombe en todos los barrios, antes se escuchaba escuelas de samba y hoy uno escucha candombe en todos lados y eso no tiene precio”.