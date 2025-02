Francisco Blardoni (Fórmula Albisu Intendente): “Hasta ahora no hubo visión para saber a donde vamos”

El integrante de la fórmula del Dr. Carlos Albisu, Francisco Blardoni, dijo en la mañana de este miércoles que se encuentran trabajando fuertemente en la planificación de lo que sería una administración departamental y que en su caso está estudiando las acciones a realizar en infraestructura y movilidad.

Blardoni dijo que “yo a nivel nacional me pregunto quien va a definir las cosas porque el ministro de economía dice una cosa y enseguida le bajan el pulgar. Ya no existen los sectores mediadores del Frente Amplio, y la verdad es que a mi me preocupa que puede pasar. La formación del ministro de economía es del sector privado y me gustaría saber por donde vamos a transitar”.

En lo departamental Blardoni contó que se reunieron con los vecinos del vertedero municipal, “hay dos estudios, se pagaron dos consultoras y se cajonearon. La tecnología en esto viene cambiando en forma muy rápida, hay que comenzar a educar para reciclar en la casa, luego clasificar en la disposición final que bajaría a un 40%, recuperando dinero. La fabricación de compos es otro paso hasta llegar a la disposición final. Sería demagógico decirle que en seis meses se soluciona el problema pero si podemos asegurar que nunca hubiésemos permitido provocar incendios colocando dos serenos con tanques de diez mil litros de agua que permitiría evitar la nube tóxica que llega, incluso, a Concordia”.

Blardoni dijo que “todos los veranos tienen incendios en el vertedero. Lo primero es que no tires las podas en ese lugar. Hay que buscar un lugar donde no afecte y la recolección de podas pasa por una chipeadora. Nosotros queremos saber con que nos vamos a encontrar, en máquinas funcionando, que no estén paradas. Eso va a ser un problema con que nos vamos a encontrar. Yo dije hace bastante tiempo que el fideicomiso era para comprar maquinarias, todos las vimos en Costanera Norte, y en ese momento había de cada un pueblo un paisano, no había dos máquinas de una misma marca. Eso complicó el tema repuestos y matenimiento. Eso no lo previeron y lo advertimos en su momento”.

Reumió Blardoni en que no hay “visión para saber a donde vamos. Hay que conocer la versatilidad de cada máquina. En el equipo de Albisu me tocó infraestructura y movilidad. La primera reunión va a ser este jueves para tener una evaluación en pocos días. Ver si podemos resolver las situaciones sin gastar porque vamos a tener un problema económico. Hay que hacer entre cuatro y ocho calles para agilizar el tránsito para luego encarar el resto, eso significa arterias de norte a sur y de este a oeste. Hay que tener un conocimiento detallado de los vehículos que están realmente bien. Cuales están en forma regular y cuales directamente hay que pararlos. También es cierto que la situación de las calles tiene mucho que ver con los daños que sufren los ómnibus del transporte urbano. Nuestro trabajo es máquinas, funcionarios, presupuestos, de alguna manera habrá que responder y en ese desafío estamos”.