Violencia de Género en Salto , intento de Femicidio en Barrio Quiroga

FEMENINA HERIDA POR ARMA BLANCA, UN DETENIDO .

Siendo la hora 00:10’, por llamado al Servicio 911, concurre personal policial a calle 10 y Pasaje

Peatonal, Barrio Horacio Quiroga, por femenina herida de arma blanca, por su ex pareja. En el lugar entrevistado un masculino de 28 años, manifestó que su hermana femenina de 34 años, fue herida con arma blanca por su ex pareja, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia y se dio a la fuga del lugar, siendo trasladada al Hospital Regional Salto en vehículo particular. Concurre Policía Científica.

Siendo la hora 02:10’, personal policial en prevención del delito, desde calle Juan Carlos Gómez y Avda Patulé, procedieron a la identificación de un masculino de 37 años; quien posee requisitoria pendiente y sería el autor de las lesiones de la femenina; por lo que se procede a su detención. Puesto en conocimiento Fiscal de Turno y Juzgado Especializado.

Diagnóstico médico de la fecha de la lesionada: “estable aguardando cirujano en box, presenta dos heridas de arma blanca en zona del abdomen”.

