A traición Andrés Lima citó en su despacho a ediles FA , Presidente del FA y asesores jurídicos para «matar»y mal a Ingrid Urroz,a quien no invitó

Este miércoles a la nochecita no fue un día más para Andrés Lima y la barra. El intendente de Salto llamó en uno de sus últimos actos y acciones de poder , (porque le quedan poquitos), felizmente y como en cuenta regresiva , los minutos cuentan y las jugadas también. Es así que citó en el despacho de Juan Carlos Gómez y Uruguay, a ediles de la bancada oficialista por supuesto , incluído el Secretario,el asesor jurídico y el Presidente, citó también a los asesores jurídicos de intendencia de Salto ,Libardi y Sánchez y al Presidente del Frente Amplio ,Alonso . La reunión no fue para hablar de los temas que expuso públicamente estos días como vertedero , barrios privados o la investigación de Albarenque y la banda …,no!!

Porque citaría el intendente Lima a la barra? Por una única razón y es lo que lo desvela , su suplencia. Cómo les adelantó Quinto Elemento hace unas semanas, el intendente Lima quería para su suplencia al Dr. Juan Pablo Cesio, por muchas razones pero la principal es que en diez años de gestión juntos,se conocen como el yin y el yan , y la confianza es natural, sin acción, reacción y con una eventual intendencia de Cesio , el poder de los Lima no se vería modificado y sería el continuismo , la línea a seguir. Pero más allá que trataron por todos los medios evitar que Ingrid Urroz asumiera , no lo lograron!!y la Sra Ingrid Urroz asumirá la intendencia este 10 de marzo. Se dice por ahí que el Presidente del Frente Amplio Salto y fiel ladero de los Lima , habría llamado a Ingrid Urroz y le manifestó que el Presidente del FA Central , Fernando Pereira le habría manifestado a él,que Ingrid debía renunciar a lo que la futura intendenta le respondió a Alonso :» decile que me llame ami»

En está novela turca , de enredos, especulaciones, traiciones es que Lima hoy en la reunión manifestó primero ,un análisis de su opinión en lo importante que es la unidad , el que se puede ganar la intendencia, pero que hay cosas que hay que cuidar, manifestando su miedo a que Urroz quede como intendenta. Dijo que no había garantía de que Chiriff continuará siendo secretario porque Urroz lo puede cambiar y poner allí a quien ella quiera y eso sería un «problemón» . Que además podía cambiar hasta el secretario jurídico de la Junta Departamental de Salto si quiere ella y queda más de uno sin trabajo…por ejemplo dijo. Habló de que los ediles deben tener unidad y tratar de defender el Frente Amplio , y todo lo conquistado dijo Lima . Fue una reunión para hablar en contra de Urroz , de los peligros de su gobierno y lo que es mas interesante, sin invitarla a ella . Un Lima sin poder y obviamente desesperado,rodeado por las decisiones que su suplenta pueda accionar. ..

La traición es la acción de faltar a la lealtad o confianza que alguien ha depositado en otra persona. Es un acto de deslealtad, engaño o abandono, especialmente cuando alguien actúa en contra de los intereses de una persona, grupo o causa a la que previamente estaba comprometido.

Y el concepto de quién traiciona es el de traidor ,simple y eso es Lima ,que se va como transcurrió estos años rompiendo lealtades, confianza ,una vez más , actuando en su contra.