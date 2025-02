Inscripciones abiertas  en CTC para “Técnico en Gestión y Dirección de Empresas”

Director de CTC Salto, Alvaro Rosa, se refirió a una de las carreras que este año se dictará en el centro de estudios que tiene una diversidad y complementariedad de materias que permiten acceder a cargos de gestión empresarial con comprobada capacitación.

Rosa dijo en El Quinto Elemento Radio que se trata de la carrera Técnico en Gestión y Dirección de Empresas, “todos los cargos tienen dos partes. Una técnica que es indispensable, con esa base, las habilidades blandas permiten medir las competencias. Dentro del equipo y sabiendo que cada uno debe tener sus características que son diversas unas de otras. La decisión al final siempre se toma sobre las capacidades de relacionamiento y personales”.

Destacó que el cargo de gerente, como se conoce habitualmente, fue mutando con el paso del tiempo, “luego de haber aprendido muchos años, el ideal es tener un equipo. El día que te sentís feliz como gerente es cuando tenés un equipo con el que trabajás solamente en estrategias. El gerente tiene que saber un poco de todo pero no ser especialista e nada ni en todo, debe ser gerente. Gestionar es la clave, tiene otras habilidades, yo estoy rodeado de profesionales en mi trabajo, me refiero a personas que saben lo que hacen, me pasa en CTC, hay un equipo y yo podré imponer mi impronta pero la clave siempre es el equipo”.

En referencia a la carrera, CTC tiene ya doscientos gerentes recibidos en la institución, “muchos hicieron la carrera trabajando en otros rubros y terminó cambiando a esta función. Yo hice la carrera para probar, ver que pasa a futuro, sabía que podía ser difícil llegar, pero pude hacerlo en diversas empresas. La formación, la experiencia, la formación personal, hacen fuerte a quien ocupa el cargo de gerente. El camino se construye en el conocimiento de la realidad de cada uno de los integrantes del equipo para saber tomar decisiones. Esta carrera tiene varias materias, comenzando con principio de administración para saber cual es la función del gerente. Luego se pasa por todo lo que tiene que ver con la empresa, contabilidad, administración financiera, ser sostenible, con una materia de comunicación y negociación que los prepara para la relación laboral. Estoy disfrutando mucho la dirección de CTC Salto, fui alumno, fui docente y ahora director que me hace muy feliz. Trabajamos mucho en equipo”.

Las inscripciones están abiertas y el comienzo de los cursos se establecieron para el 17 de marzo.