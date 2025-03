Bancada FA blinda una vez más a Lima, a pesar que «Albarenque y Guarino fueron dos sinvergüenzas»dijo la edila FA García

Como sucedió durante estos últimos cinco años del limismo en Salto, la bancada oficialista en la Junta Departamental de Salto abortó la posibilidad de avanzar a través de la Comisión investigadora , en la denuncia del dirigente de máxima confianza del intendente Andrés Lima y referente de su lista nacional (319) Henry Albarenque, investigado por la Justicia y con causa abierta en Fiscalía de Salto 3er turno . Los ediles de la oposición,en este caso Facundo Marziotte propuso , solicitó la conformación de una investigadora, por entender que desde el gobierno departamental se llevó adelante»presuntas maniobras dilatorias «, por no dar trámite correcto a la investigación administrativa, informando a los ediles la evolución de la misma, su finalización o el informe y pase a Fiscalía con más de 800 fojas instruidas por la Abogada de intendencia Albertoni , supervisada obviamente por Sánchez y Libardi. Ante la solicitud de Marziotte, citaron pre investigadora ,dejando afuera al Partido Colorado y citando Roca y García a los asesores jurídicos de intendencia,Libardi y Sánchez ,cuando no les correspondía estar ahí. Era una pre investigadora, no conformes con eso , los ediles FA ,exigieron que los informes los hicieran llegar antes de la hora 0 de ese mismo día,sin tener la versión taquigráfica dexesa comisión pre investigadora. Todo desprolijo , con chicanas y manejo espúreo del reglamento de la Junta ,que lo hicieron chicle en esta legislatura, ediles como Dacoll,Roca y García, con el único fin o función (para ellos)blindar a Lima y las desprolijidades continuas en su gestión. Este viernes se votaba la investigadora y con una sesión extensa de casi 4 horas ,el oficialismo volvió a censurar la posibilidad de entrevista investigar, las posibles maniobras dilatorias de Lima y su «barra»para que no explote el tema de Albarenque,antes de las elecciones de mayo. Argumentos cientos ,ninguneadas ,faltas de respeto y un nivel bajísimo de argumentación de la bancada frenteamplista. Entendible , si el dicho dice a «cada pueblo un paisano» , en cada edil frenteamplista, un lazo creado con Lima . Hijos designaciones directas, hermanas ,sobrinos , esposos , promesas de secretaria general en eventual intendencia de Álvaro Lima, en fin…. Para Quinto Elemento nada es nuevo,lo de hoy fue lo hablado en la reunión del miércoles a la noche en intendencia, cerrar filas ,defender o morir ,además de cuidarse de Ingrid Urroz. Lamentablemente hoy pierde Salto , hoy paradójicamente a 40 años de democracia, el Frente Amplio silencia,calla y otorga . Si Albarenque y Guarino «son dos sinvergüenzas» como dijo la Dra. García, porque no se investiga y no se habla del tema en la Junta Departamental de Salto?Hoy perdimos todos una vez más , lo político sobre lo ético y sin justicia y sin verdad , no hay democracia que valga.

Navegación de entradas