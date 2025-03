Orsi se olvidó de Seregni en su discurso, dijo Bottinelli

El discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General, el sábado pasado, tuvo como temas centrales sus ideas sobre el manejo de la economía, la lucha contra la delincuencia, las políticas para combatir la pobreza y la búsqueda de los desparecidos en dictadura.

Pero, además, en los 25 minutos que habló sobre lo que planifica para su gestión dedicó una parte al recuerdo de los 40 años de la restauración democrática. Y, en ese marco, hizo algunos reconocimientos a ex presidentes y figuras que, aunque no llegaron al máximo cargo de gestión del Estado, sí tuvieron un rol clave en momentos cruciales, como fue el caso de Alejandro Atchugarry.Sin embargo, una ausencia llamó la atención del politólogo Óscar Bottinelli, quien lo expresó de este modo durante la transmisión de la ceremonia de traspaso de mando en VTV: “En los reconocimientos que hace Orsi a expresidentes y figuras que no han sido expresidentes, llamó un poco la atención que, al conmemorarse y celebrarse los 40 años de democracia, no estuviera presente una de las figuras cuya determinación y coraje hizo posible decisivamente que hubiera esa transición, ese 1° de marzo, que fue Líber Seregni”.