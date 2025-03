Estereotipos , Machismo ,Acoso y no nos hacemos cargo

Estos días fueron muy importante y de hecho lo son , teniendo en cuenta el cambio de Gobierno Nacional y la celebración de los 40 años de nuestra Democracia. Pudimos ver,oír y porque no sentir , con nuestra piel y nuestros sentidos, con nuestra alma ,si es que es posible para ustedes,( para mi si lo es) ese juicio autoritario , discriminador , violento de la masa estereotipada y machista , juzgando desde un vestido de una mujer , sin importar quien es obvio, hasta el festejo y la expresión de felicidad de otra mujer , también sin importar quien es tampoco , y el acoso a otra mujer , que va de viaje con un ex presidente, «asaltan», mediáticamente y desde ahí, sabemos vida y obra , sin preguntar si quiera a la dra .en cuestión, si desea ser pública cuando hasta ahora su perfil era evidentemente tranquilo. Vamos al ejemplo del vestido y de quién lo usaba , Cosse . Recordando también que cuando hace cinco años asumió Argimón, leímos y escuchamos que su vestido era «cortina de baño», impactante, no? Está vez Cosse es «madrastra»,»quinceañera», «Veladora». Pasó con la sra de nuestro Presidente, manifestó su alegría,su felicidad , que está mal? Que no es hombre y no estaba allí gritando un campeonato uruguayo o mundial , está «loca»?sentimos …porque? Porque es auténtica y manifiesta su alegría ,su estado emocional? Somos una vergüenza general como sociedad, somos lamentablemente oscuros y con un machismo atravesado con juicios de valor estereotipados . Lo correcto, lo que corresponde para los demás ,para el debería ser y no lo que es y está construcción cultural , que nos atrasa y arrasa . Los estereotipos de género y el machismo están estrechamente relacionados, estos estereotipos refuerzan las desigualdades y expectativas rígidas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres en la sociedad. Estás creencias preconcebidas ,estás características, roles y comportamientos que se consideran «adecuados» para cada género. Y aquí la relación con el machismo como sistema de creencias y actitudes que refuerzan la superioridad del hombre sobre la mujer, promoviendo desigualdades en distintos ámbitos (familiar, laboral, político, social), dónde los estereotipos son la base cultural fundamental

Los estereotipos y el machismo limitan el desarrollo personal y profesional de las personas, afectan su bienestar emocional y perpetúan la violencia y discriminación. Para combatirlos, es clave fomentar la igualdad de oportunidades, la educación con perspectiva de género y la equidad en todos los ámbitos.

Bueno sería que como sociedad nos diéramos cuenta, que ese cambio cultural evolucione , que se decontruyan esas mentes que atrasan , porque una sociedad con desigualdad no avanza , nunca país que no Iguala ,no crece .