Hoover Rosa «Vamos con Albisu a mayo ,porque siempre le abrió las puertas al Partido Independiente y con nosotros siempre fue amigo»

En la mañana de Quinto Elemento Radio,el dirigente del Partido Independiente Hoover Rosa, «Volvimos», dijo :»Decidimos volver,estábamos tranquilos con la decisión de no volver,si hubo siempre llamadas y conversaciones con todo el mundo Con la elección de octubre quedamos golpeados y en noviembre uno la vio venir , quizá no con tanta diferencia la segunda vuelta , imaginaba algo más parejo. Ahora de cara a las departamentales, está bueno recordar que nosotros estábamos distanciados con la Coalición Republicana y las formas desde su inicio , seguimos pensando que hay cosas que se hicieron mal , pero con Carlos Albisu me une una amistad personal que, no me impide decirle las cosas que uno piensa» dijo Hoover Rosa.

» Con Albisu nos conocimos en el 2014 en un acto del 25 de agosto y desde esa fecha nos hemos reunido en la Casa del Partido Nacional y le trasladábamos a él,inquietudes para que ellos que en ese momento tenían dos ediles las trabajaran en la Junta Departamental de Salto Hace unas semanas nos juntamos nuevamente , ahí Albisu nos planteó que nos necesitaba y era prioridad Salto, teniendo en cuenta que además de ser amigo ,nunca nos falló , siempre tuvo las puertas abiertas para el Partido independiente . Agradezco a todos los que me ofrecieron estar o militar con ellos ,incluido Chiriff (candidato a la intendencia por el Frente Amplio)pero si puedo dar una mano , en lo que sea es con Albisu que siempre se portó bien conmigo «. Agregó que con «Albisu es el mano a mano frontal y no nos pudimos negar».

«Lo nuestro es la militancia ,en el 2020 trabajamos muchísimo para aquella elección,que perdimos por poco y ante la ausencia de un acuerdo ,no se dió y hoy después de cinco años ,vamos con Albisu pero con autocrítica a la interna » Dijo que » de octubre a noviembre la Coalición perdió ocho mil ,nueve mil votos y la Coalición tiene que ser hacía adentro ,tiene que existir un aprendizaje, hay que militar porque la elección va a ser pareja . Nosotros nos integramos a una de las listas de Albisu, joven y con ganas sin lista propia a la Junta porque nuestros nombres están atados al Partido Independiente «, fijo Rosa.