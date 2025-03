MEVIR es una política de Estado exitosa , «ojo con los grises de Lima,lo conocemos»dijo Bonet

El Edil de la lista 180 del Partido Nacional y ex directivo de Mevir , estuvo en la entrevista central de Quinto Elemento Radio y esto nos decía :» MEVIR es una de las políticas de Estado más exitosas que tiene el Uruguay , que nadie cambió desde la década del 60 cuando lo funda Gallinal Heber,un blanco en un gobierno del Partido Colorado , que ha tenido presidentes de perfil bajo toda su vida , toda su historia » .

Agregó que:» Ahora nos enteramos que el intendente de Salto Andrés Lima será su presidente ,y esperamos que continúe la institución como hasta ahora pero ojo con los grises arriba de la mesa , por lo que lo conocemos y lo que ha hecho en Salto, más específicamente con el tema vivienda.»

Bonet dijo que » el gran problema de la ruralidad no es la vivienda sino la oportunidad para quedarse , el trabajo, los servicios,educación ,salud,etc.La vivienda es un accesorio , MEVIR hace entre 800 ,900 soluciones habitacionales al año al menos en el último quinquenio , todos los años se benefician a 13 mil personas aproximadamente entre esto y además MEVIR ejecuta convenios , donde se llevan adelante la construcción de Caif, escuelas, destacamentos de bomberos o policía , salones comunales La vivienda es el objetivo central de MEVIR pero también hay que generar comunidad . Destacar que antes de la LUC ,MEVIR atendía poblaciones de hasta 10 mil habitantes y hoy esto se extendió y están poblaciones como Castillo en Rocha, Bella Unión o Lazcano y aquí interviene MEVIR, antes se atendía la marginalidad territorial, poblaciones chicas, bastantes chicas y ahora se extendió.,teniendo en cuenta que antes Mevir sustituía los ranchos rurales , las viviendas insalubres por eso el concepto y a través del tiempo MEVIR ha construido casas a los hijos de las personas que viven en el campo , atendiendo un problema real del Uruguay. MEVIR ha sido generador de comunidad . Con respecto a Salto no pasó nada, la intendencia debió poner un terreno y eso no sucedió , en cuanto al plan Avanzar . No se ha logrado destrabarse eso.Mevir tiene autonomía dentro del marco legal , el directorio lo pueden integrar hasta 12 personas y el único pago es el Presidente,que es el Director Nacional de vivienda rural . El.presupuesto que va a manejar sale del Presupuesto nacional , de aportes de trabajadores rurales y algo muy importante es que el Presidente Lacalle Pou no bajó el presupuesto de inversión de Mevir y eso es bien importante,»dijo.