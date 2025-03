Asignación sí o no ,si no van a la escuela? Orsi en campaña dijo que asignación iría sin contraprestación…

El gobierno deYamandú Orsiabrió un debate a nivel político sobre las condiciones en que se ofrecerán de ahora en más las asignaciones familiares. Lo que está en juego es si la nueva administración va a mantener o quitar la exigencia actual de que los padres inscriban y envíen a sus hijos a clase para recibir la partida económica que está destinada para los menores de edad más vulnerables del Uruguay

.Tanto Orsi -que antes de dedicarse a la política fue profesor de Historia- como el economista y docente universitario Gabriel Oddone -actual ministro de Economía y Finanzas- plantearon en la última campaña electoral que la asignación dejaría de funcionar en el marco de un sistema de contraprestaciones.El artículo 6 de la Ley 18.227, del año 2008, que refiere a los “requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento” de la asignación familiar, estableció en el inciso C “la inscripción y concurrencia asidua” del beneficiario a un centro educativo para cobrar la prestación.El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma porque se te descalza una parte de la población, no le pidas algo que no te puede dar (…)”, afirmó Orsi en el programa En la Mira (VTV) durante la campaña electoral.

Mientras que Oddone, también antes de las elecciones y en el mismo programa, sostuvo que era “absolutamente” partidario de que las transferencias directas no sean retributivas. Planteó que el Frente Amplio busca ir por las “transferencias no condicionadas”, no solo en función de de que esto es así en el mundo, sino porque, según dijo, ha resultado una “solución” en los países con altos niveles de ingresos.compleja, y esta puede ser una herramienta más para utilizar, pero no tuvo el efecto. Si nos llevamos por la demostración de los hechos, la deserción o las faltas aumentaron”, remarcó el novel ministro.

“Hay un debate de las derechas, que es falso, que dicen, ‘las izquierdas dan recursos económicos a cambio de nada’. Y hay otra afirmación, de las izquierdas, que dice que si no tienen una base original, después no se puede exigir nada. Yo no voy a entramparme en ningún debate de ese estilo”, añadió el titular del MEC.

“El problema central es asegurar la presencia de los estudiantes y la calidad de los aprendizajes. Lo demás son herramientas que deben estar en función de sus objetivos. ¿Incluye la asignación? Incluye, pero es mucho más complejo que eso”, remarcó Mahía.

Por otro lado, el futuro presidente de ANEP, el maestro Pablo Caggiani, dijo a El País que “hasta que no se cambie” la Ley 18.227, se deben cortar las asignaciones en los casos que la normativa así lo indique. “No es una decisión nuestra”, enfatizó el experto.