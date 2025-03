El nuevo Jefe de Policía de Salto nombró su equipo

a) Sub Jefe de la Jefatura de Policía de Salto, al Sr. Comisario General Silvert MATTOSO ALVEZ.

b) de Director de Coordinación Ejecutiva, al Sr. Comisario Mayor Pablo Oscar MINGUTA FAGÚNDEZ.

c) de Director de Investigaciones al Sr. Comisario Mayor Miguel Angel MOREIRA MARTÍNEZ,

d) de Director de Coordinación Administrativa, al Sr. Comisario Mayor Jorge Washington SOLÉ LÓPEZ

e) de Director de Seguridad, al Sr. Comisario Mayor Oscar Mario BARRIOS PIGNÁTARO,

f) de Director de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, al Comisario Mayor Mario César DOS SANTOS,

g) de Director de Grupos de Apoyo, al Sr. Comisario Luis Alejandro CUELHO SUPPERI,

h) de Director Departamental Violencia Doméstica y Género, al Sr. Sub Comisario Antonio Federico MORAES SAMIT.

Jefe de Policía Comisario r Inspector Fabián Severo