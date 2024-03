Alvaro Delgado estuvo en Moirones, Rivera

AD en Moirones,Rivera

«Nuestra obligación no es solo venir como candidato.

Seguramente no haya muchos candidatos que vengan a Moirones, muchos hacen la cuenta, a muchos no les interesa, muchos no lo conocen y otros dicen que prefieren ir a Rivera a hacer una conferencia de prensa, ¿para que me voy a desgastar?

Sin embargo, se pierden lo mas importante. En la actividad política uno tiene que conocer primero, entender después, sentir a la gente, conversar con la gente y escucharla para tener una vision de país y después cuando haya que tomar decisiones muy lejos de acá, acordarse de los pueblitos chiquitos porque las decisiones tienen que impactar ahí».