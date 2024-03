Casos «probables» de Dengue, pendiente de confirmación oficial

Ante la situación de alerta de enfermedades vinculadas al Aedes Aegypti en la región y en el país, particualmente en relación a Dengue se comunica que:

En nuestro departamento, hay casos autóctonos e importados probables con sintomatología sugerente y que dieron positivo al examen directo realizado.

En todos los casos está pendiente el examen confirmatorio que realiza el MSP (recuerden que puede haber reacciones cruzadas con otros virus) por lo tanto no van a aparecer en el monitor diario que usa para ese fin el MSP hasta que se confirmen por estudios de PCR en el laboratorio central.

De todas formas, ante las sospecha se procede a activar el protocolo con medidas de prevención y aislamiento. Hay algunos de estos casos que requirieron internación.

También tenemos en estudio varios casos sospechosos (pendiente el examen directo) algunos de los cuales tienen antecedentes de viaje y otros no.

El trabajo del equipo de territorio el cual se realiza en conjunto con Zoonosis, es realizar una búsqueda en la zona alrededor de los casos probables (9 manzanas alrededor buscando personas con síntomas similares), se los envía para estudio a su prestador de salud

También se hacen tareas de vigilancia con trampas para larvas de mosquitos (reservorios) y descacharrizacion para evitar criaderos asi como medidas de prevención en los domicilios visitados

En cuanto a la fumigación y de acuerdo a nuevos protocolos , se sabe que es solo una medida aleatoria y de baja efectividad con Aedes porque es un mosquito intradomiciliario y de vuelo relativamente corto.

El producto que se usa no tiene efecto residual y no llega a los domicilios y ni bien toca el suelo pierde su efecto. Se harán fumigaciones coordinadas específicamente en sitios sugeridos por protocolo en zonas donde surjan casos probables o sospechosos sean autóctonos o

importados.

Por eso es importante que las medidas las tome cada familia en su hogar:

Uso correcto del repelente

Espirales, tabletas y todos los productos de uso doméstico para evitar concentración de

mosquitos dentro del domicilio son las medidas más efectivas, mosquiteros, tabletas, aerosoles, etc.

El mosquito que puede transmitir la enfermedad es el que convive con las personas en su propio domicilio y entorno inmediato

Es importante que en estos lugares no haya recipientes con agua acumulada por poca que sea en el hogar y sus patios, fondos y jardines

Se recomienda estar alerta a síntomas como:

Fiebre , dolor en el cuerpo , dolor de cabeza , detrás de los ojos ; erupción y decaimiento y se sugiere consultar a la brevedad a su prestador de salud .

El sitio oficial para seguir los casos confirmados relacionados con Arbovirosis es el monitor de datos del MSP que se actualiza diariamente

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/reporte-sobre enfermedades-trasmitidas-aedes-aegypti