Cómo los Costos de Construcción Están Moldeando el Desarrollo Urbano en Salto y Montevideo

El aumento de los costos de construcción en Uruguay está modificando la forma en que las ciudades crecen. Salto y Montevideo muestran dinámicas distintas, pero ambas enfrentan desafíos que condicionan la disponibilidad de viviendas, la inversión privada y la planificación urbana. ¿La pregunta es si el encarecimiento de materiales y mano de obra impulsa un desarrollo más ordenado o limita el acceso a infraestructuras de calidad?

Aumento sostenido en el precio de materiales

Los últimos informes del sector señalan incrementos en cemento, hierro y madera superiores al 12 por ciento en el último año. La alta dependencia de insumos importados hace que cualquier variación cambiaria impacte de inmediato en el mercado local. El cemento Portland, base de la mayoría de las obras, pasó de costar 2800 pesos la tonelada a más de 3100 en menos de seis meses.

Para quienes necesitan comparar valores con estándares internacionales, resulta práctico usar convertidores en línea para transformar toneladas métricas en libras o kilogramos. Esta referencia facilita a los inversionistas extranjeros calcular costos reales en sus proyectos.

Materiales más afectados

Cemento y hormigón por la presión en transporte marítimo y aumento del combustible.

por la presión en transporte marítimo y aumento del combustible. Acero estructural que depende de importaciones desde Brasil y China.

que depende de importaciones desde Brasil y China. Madera tratada utilizada en terminaciones interiores con incrementos por menor producción regional.

Estos factores no solo encarecen el metro cuadrado final, también retrasan obras al encarecer el stock de materiales.

Impacto en la mano de obra y en la contratación de servicios

El costo por jornada de oficiales albañiles y técnicos especializados subió alrededor del 8 por ciento. La demanda de proyectos residenciales en Montevideo se mantiene alta, lo que genera presión sobre los gremios. En Salto, en cambio, la construcción se concentra en viviendas sociales y complejos turísticos de menor escala, por lo que el aumento salarial es más moderado.

Consecuencias directas

Menor contratación de empresas pequeñas que no logran absorber subas en salarios.

Reducción en la cantidad de trabajadores en obras medianas.

Retrasos en plazos de entrega por reestructuración de presupuestos.

Transformación en la planificación urbana

El costo elevado de nuevos edificios obliga a repensar la distribución de la ciudad. Montevideo experimenta una tendencia hacia construcciones en altura en barrios donde la tierra es más cara. La verticalización permite amortiguar gastos al distribuir el valor del terreno entre varias unidades.

Salto mantiene un modelo horizontal con barrios de baja densidad, aunque el precio de los terrenos en zonas céntricas comienza a forzar proyectos de mayor concentración. Esto modifica la circulación, la demanda de transporte público y la presión sobre servicios básicos.

Estrategias de desarrolladores e inversionistas

Para enfrentar el aumento generalizado de costos, las empresas aplican distintas tácticas:

Compra anticipada de materiales para asegurar precios antes de nuevas subas. Proyectos modulares que requieren menos materiales estructurales. Uso de tecnologías de prefabricados que reducen tiempos de obra y mano de obra. Alianzas con proveedores regionales para mejorar condiciones de compra. Venta anticipada de unidades con precios ajustados a la inflación esperada.

Estas decisiones influyen en la oferta de viviendas y en el ritmo de construcción de infraestructuras comerciales.

Efectos en el acceso a la vivienda

Los costos se trasladan al comprador final. En Montevideo, el metro cuadrado promedio en zonas céntricas ya supera los 3000 dólares. Salto mantiene valores más bajos, alrededor de 1500 dólares por metro cuadrado en áreas residenciales, pero igualmente con tendencia al alza.

Quienes evalúan proyectos habitacionales en moneda extranjera suelen recurrir a conversores en línea para comparar precios con otras ciudades de la región. Herramientas como convertidor.info permiten calcular rápidamente equivalencias de metros cuadrados, metros cúbicos de hormigón o kilogramos de acero para presupuestos más claros.

Perspectivas a corto y mediano plazo

Si los precios continúan en aumento, es probable que la inversión se concentre en proyectos de mayor rentabilidad y menor riesgo. Montevideo seguirá apostando a complejos de lujo y edificios de oficinas, mientras que Salto reforzará su perfil turístico y de vivienda social subsidiada.

El desafío es equilibrar la rentabilidad privada con el acceso ciudadano a viviendas asequibles y mantener infraestructuras urbanas funcionales. Cada decisión de inversión hoy definirá cómo se habitarán estas ciudades en la próxima década.