Junta constata reclamos no atendidos por la Intendencia y solicita por unanimidad que se cumpla 

A solicitud de la Bancada del Partido Nacional, representada por el Edil Pablo Williams en la Comisión de Obras, la Junta Departamental de Salto votó por unanimidad enviar una minuta de comunicación dirigida a la Intendencia de Salto, solicitando que se haga cargo de varios reclamos presentados en la corporación, que no han sido atendidos y fueron constatados por la propia Comisión.

Los reclamos de Obras van desde el año 2020 y continúan sin resolverse.

En este sentido es que pasamos a detallar el informe de la comisión de obras.

Además se adjunta la minuta votada en la última Sesión Ordinaria del año y foto.

INFORME COMISIÓN DE OBRAS:

1) Of. No. 364/20.- 30.07.20.- Sres. Ediles María de los Ángeles Márquez (Titular) y Godomar

Fraga (Suplente), presentan exposición escrita, referida a mal estado en zona de Colonia

Corralitos de calle Francisco Lombardo camino a las playas.

a. Se sigue necesitando trabajar la caminaría, se constató tareas de mantenimiento y

se habló con un funcionario municipal que se encontraba realizando las mismas en

la zona, reclamo que estaba solo el para atender toda la zona que era muy amplia.

2) Of. No. 526/21.- 07.07.21.- Exposición escrita del Sr. Edil Facundo Marziotte, referida a mal

estado de canaleta de desagüe en barrio Salto Nuevo.

a. Siguen faltando las tapas.

3) Of. No. 624/22.- 12.07.22.- Exposición escrita del Sr. Edil Gonzalo Rodríguez, referida a

instalación de una rotonda o canalizador en la intersección de calles Florencia Sánchez y

Acuña de Figueroa.

a. Sigue sin solución a pesar de la existencia de un proyecto previo.

4) Of. No. 673/22.- 25.07.22.· Exposición escrita del Sr. Suplente de Edil – en uso de la Banca –

Carlos Gómez, referida a falta de arreglos en calle ltapebí desde 25 de Agosto hasta W.

Beltrán.

a. Las calles siguen en igual estado, no se constata que se hayan realizado tareas de

mantenimiento

5) Of. No. 743/22.- 08.08.22.- Exposición escrita del Sr. Edil Facundo Marziotte, referida a

intervención del sector Obras de la Intendencia de Salto en el llamado «Sube y Baja» y calles

internas de los barrios Arenitas Blancas y Villa Maguey.

a. Se constata falta de mantenimiento y en los lugares donde se intervino, deficiencias

en el mismo, hay zonas con afloramiento de piedra.

6) Of. No. 945/22.- 23.09.22.- Exposición escrita de los Sres. Ediles Leandro Sosa (Suplente) y

Enzo Molina (Titular), referida » inquietudes de vecinos del barrio Malvasio.

a. Problemas a nivel de calles, acumulación de residuos en algunos lugares, maleza

abundante en canalización.

7) Asunto No. 68.-11.04.23.-Sra. Edila Florencia Supparo presenta nota, referida a bituminizar

calle Piedras a calle 25 de Agosto y calle Boycuá a ltapebi.

a. Ídem 4

8) Of. No. 956/23.- 12.09.23.- Media Hora Previa de la Sra. Suplente de Edila – en uso de la

Banca- Magdalena o· Amado, referida a problemáticas en los accesos de Arenitas Blanca y la

Ciudad.

a. Se constató mantenimiento en las calles (me confirmaron que el mismo se realizó la

semana de la recorrida), el reclamo más específico indica que el estado de las calles,

equipamiento y servicios no condice con la categorización de la zona y los tributos

municipales correspondientes. En cuento a los accesos, el del aeropuerto estaba en

buenas condiciones con mantenimiento realizado recientemente, el sube y baja se

analizó en el punto 6 y la costanera se encuentra bajo agua.

b. En cuento a los accesos:

i. Al norte, Avda Apolón desde Ruta 3 hasta Av. Liber Seregni tiene tramos que

necesitan mantenimiento y/o reparaciones.

ii. Al Sur, Avda. Gobernador de Viana, desde Andrés Latorre hasta las 4 bocas

tiene tramos que estan muy mal (cerca de la rotonda de los bagayeros), mal

y otros que necesitan mantenimiento y señalización.

iii. Por Av. Wilson Ferreira la vía de salida de la ciudad presenta roturas a nivel

de la banquina.

iv. Av. Pascual Harriague, tiene tramos que necesitan arreglos y señalización.

9) Asunto No. 409.- 20.10.23.- Sr. Edil Pablo Williams, presenta exposición escrita para ser

elevada a la Comisión de Obras, Plan Director y Vivienda, referida a falta de mantenimiento

en canalización de pluviales en Av. Patulé y Colón.

a. Se constató el estado de las canalizaciones, verificando que las mismas no estan

volcando hacia el arroyo, en el mismo existe un puente (posiblemente en

construcción) con una estructura por debajo que está representando el mismo.

b. No existen tareas de mantenimiento en los mismos.