Cdra. Vera Facchín (Vamos Salto): “Este es un buen lugar para desarrollar proyectos”.

La reciente incorporación al Vamos Salto del Partido Colorado, presentada por el senador Germán Coutinho la semana anterior, Cdra. Vera Facchín, en entrevista realizada con Quinto Elemento Radio detalló el porque se sumó al proyecto político y cual puede ser su aporte a nivel departamental y también a nivel nacional al pasar a integrar los equipos técnicos del pre candidato Tabaré Viera.

“El ser mujer sigue siendo gran desafío en lo profesional, en lo personal y tomando decisiones considerando todos los ámbitos. Formar buenos equipos diversos y complementarios ayudan a cualquier tarea. Con la familia tuve que hablar mucho para comunicarles mi decisión. En política asumimos que no todas serán buenas pero se trata de sumarse y no ser indiferente. Estoy convencida y quiero hacerlo”, dijo la entrevistada.

Agregó que el respaldo de la familia es fundamental y que las expectativas a nivel departamental y nacional son muy grandes, “todos estamos en un gran equipo que es la coalición pero debo agradecer al gran equipo de Vamos Salto por el recibimiento. Este es un buen lugar para desarrollar cosas, como nos posicionamos, como nos visualizamos y por eso tenemos un candidato del interior que conoce el interior. Eso lo vivimos con la diferencia cambiaria con Argentina que nos llevó a vivir situaciones que otros departamentos no vivían. Es distinto vivir en el interior y que el referente sea Tabaré Viera poniendo la voz del interior en agenda es fundamental. Su gestión en la intendencia de Rivera y como ministro de turismo, permitió visualizar el interior a nivel país. Eso uno lo ve y surge que necesitamos personas así y agradecemos integrar sus equipos por saber cuales son las necesidades de los comercios, de las empresas, de la ciudad, para poder transitar en el aporte a la construcción”.

La contadora Vera Facchín es nacida en Artigas, “me vine a Salto con 17 años, con mi esposo y un hijo, a estudiar abogacía. Siempre quise ser contadora y como no había una carrera en ciencias económicos, estudié abogacía y comencé a trabajar en varios estudios pero en un momento de mi vida decidí hacer la carrera en UCU donde luego fui docente. Me di cuenta un día que abogacía no era lo que quería hacer, charlas de familia y a los cuatro años me recibo de contadora”.

Luego fue el proceso empresarial, “me encanta el tema de negocios inmobiliarios por la importancia que tiene para los potenciales clientes y sus proyectos personales de vida”.

La entrevistada sostuvo que “la experiencia en el Centro Comercial me dotó aquello de trabajar y pensar en el desarrollo de la ciudad. No se trata de la diferencia de precios de fronteras sino poder competir. Es un conocimiento territorial que puedo desarrollar en lo político y eso es lo que tiene Germán y todo el equipo, el conocimiento técnico”.

Finalmente dijo estar trabajando en el proyecto de un Centro de Estudios para un Salto al desarrollo recibiendo todas las ideas o proyectos que puedan sumarse, “es un espacio ideado por Vamos Salto pero es pensando en Salto al desarrollo como ciudad, políticas públicas, soluciones con datos e información a la que se nos hace difícil acceder”.